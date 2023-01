SOMETHING WICKED THIS WAY COMES

Wie man dem Presseinfo entnehmen kann, handelt es sich bei SOMETHING WICKED THIS WAY COMES um den zweiten Teil einer Aufnahme-Session, die im Frühjahr 2022 mit HERE BE MONSTERS ihren Aufgalopp erlebte. Nun also weitere zehn neue Songs von Sänger/Songwriter Gary Hughes, einem Musiker, der Mainstream im Blut und AOR in der Stimme hat. Passenderweise ordnen sich vor allem die beiden Gitarristen Dann Rosingana und Steve Grocott der Hughes’schen Diktion unter und zähmen ihre verzerrten Äxte für ein radiofreundliches Format. Und so mag die Plattenfirma zwar auch Bands wie Whitesnake oder Thin Lizzy als wichtigste Einflussquelle benennen, richtig liegt sie allerdings eher bei Giant oder Magnum als stilistische Vorbilder.

Zugegeben, mitunter hätte man es sich gesanglich eine Spur weniger gefällig gewünscht (‘Look For The Rose’, ‘Brave New Lie’, ‘When Darkness Comes’), aber unter Gesichtspunkten einer zielgruppenorientierten Produktionsweise stimmen Härtegrad und kompositorischer Anspruch, zumal Gasttrommler Marcus Kullman (Sinner, Voodoo Circle) mit seinem männermäßigen Punch den Songs ordentlich Dampf macht.

***

***