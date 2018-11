Es ist immer das gleiche: Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, die Bestenlisten sind so gut wie durch, und dann mogelt sich plötzlich ein völlig unerwarteter Kandidat dazwischen. Ist Musik nicht schön, weil eben so unvorhersehbar? 2018 gebührt diese Ehre (zumindest in der Prog-Abteilung) dem fünften Album der Mannheimer. Allerspätestens mit dem Vorgänger RELATIONS IN THE UNSEEN haben The Intersphere ihren Stil definiert.

Mit THE GRAND DELUSION festigen sie ihn nun und agieren fortan endgültig auf inter­nationalem Niveau. Schon der Opener ‘Think Twice’ hat die Verve, die beispielsweise Incubus letzthin völlig abhanden ging, ‘Man On The Moon’ paart Toto mit modernem Rock, ‘Overflow’ würde sich im Radio zwischen Placebo und Muse extrem gut machen, und nach ‘Secret Place’ scheint ein Headlinerslot auf dem kommenden Euroblast belegt. Zu viel Namedropping? Mag sein, aber als erste Referenzen eignen sich solche Vergleiche eben ziemlich gut. Der Trick von THE GRAND DELUSION ist nämlich, dass dieses Album bei aller Komplexität und gezeigten Skills das Zeug dazu hat, auch außerhalb eines eingeschworenen Hörerkreises zu punkten. Gute Songs, fette Produktion, sensationell gespielt – Musikherz, was willst du eigentlich mehr?