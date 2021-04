Die von NYC-Punk-Veteran Sonny Vincent (Testors) initiierte Supergroup mit Pentagram-Stimme Bobby Liebling, Jimmy Recca (The Stooges) am Bass und den beiden Dawnrider-Musikern Hugo Conim (Rhythmusgitarre) und João Pedro Ventura (Schlagzeug) versteht sich auf harten Rock mit eindeutigem Proto- und Siebziger-Punk-Schlag und bedient damit auch Lieblings wohl­dokumentierte musikalische Vorlieben für (Proto-)Punk ganz jenseits von Doom. Vornehmlich flott und melodisch memorabel unterwegs zeigt sich das Quartett, das zusätzlich um weitere Gastgitarristen wie Fabian „Dee“ ­Damners (U.D.O.), Nils Finkeisen (Die Krupps) und Paul Simmons (The Bevis Frond) verstärkt wird, auf seinem Einstand kompositorisch in keiner Weise limitiert.

Dazu gelingt es Liebling, partiell ähnlich wie Iggy Pop zu phrasieren und dessen alterslässige Mischung aus Coolness und Abgebrühtheit in der Stimme zu emulieren. Klasse Songs wie das mit einem unglaublich einfachen wie einfach unglaublichen Ohrwurm-Lick ausgestattete ‘These Days’, das mit schmissigem Gitarren-Twang daherkommende ‘When Life Gets Scorched’ oder gar der dezente The Doors-Vibe von ‘Death Of My Soul’ sorgen dafür, dass man CAVEMAN LOGIC in der aktuellen Höhlen-Punk-Playlist gerne auf führender Position platziert.

***

***