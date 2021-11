Neben Lock Up der zweite „All-Star“-Auftritt von Tompa Lindberg diesen Monat, wobei The Lurking Fear eine rein schwedische Angelegenheit ist, da sich die Instrumentalfraktion aus Kollegen von At The Gates (Erlandsson und Stålhammar) und Skitsystem (Axelsson und Wallenberg) zusammensetzt. Lindberg-Fanatiker könnten die Stimmlage des Schreimeis­ters analysieren und feststellen, dass bei The Lurking Fear nicht nur mehr Hall zum Einsatz kommt, sondern seine Stimme auch ein bisschen heiserer und wahnsinniger klingt – passend zur grundlegenden Inspiration der Songs von The Lurking Fear, nämlich Horrorlyrik aus der Lovecraft-Schule. So geben nicht nur Song-Titel wie ‘Cosmic Macabre’, ‘Architects Of Madness’ oder ‘Leech Of The Aeons’ einen ersten Hinweis darauf, sondern auch die Texte selbst, die sich dem schwer fassbaren kosmischen Bösen widmen, dabei jedoch direkter wirken als die oftmals vagen und freier interpretierbaren At The Gates-Texte. So bezeichnet Tompa DEATH, MADNESS, HORROR, DECAY auch lachend als das hässliche Stiefkind des neuen At The Gates-Albums.

Und auch musikalisch bestätigt sich der Mut zur Hässlichkeit: Wo die Melo-Death-Kings ausgefeilt und bis auf die letzte Note durchdacht wirken, sind The Lurking Fear roher, ungestümer und bedrohlicher – schlichtweg mehr in die Fresse, wie sich zum Beispiel am zwischen D-Beat und Doublebass stur geradeaus ballernden ‘In A Thousand Horrors Crowned’ oder dem wunderbar aggressiven Titel-Track mit seiner dezent eingestreuten, morbiden Melodie hören lässt. So ganz können und wollen die schwedischen Hartgärtner ihre Wurzeln nicht verleugnen, und so ließ es sich Autopsys Chris Reifert nicht nehmen, für das Zwischenstück ‘Kaleidoscopic Mutations’ ein paar Gast-Vocals beizusteuern. Während das erste Album OUT OF THE VOICELESS GRAVE eher noch ein spaßiges Kumpelprojekt war, zu dem jeder ein paar Songs angeschleppt hat, wirkt DEATH, MADNESS, HORROR, DECAY dank gemeinschaftlichen Arrangements deutlich schlüssiger, kompakter und geschlossener. Und jetzt los, bevor das ‘Ageless Evil’ den ‘Abyssal Slime’ über uns ausschüttet.

