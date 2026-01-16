Toggle menu

Total Annihilation MOUNTAINS OF MADNESS

Death Metal, Testimony (11 Songs / VÖ: 16.1.)

4.5/ 7
Total Annihilation aus Basel treiben sich bereits seit 2006 in der schweizerischen Thrash/Death Metal-Szene herum, mit bislang drei Alben in der Hinterhand. MOUNTAINS OF MADNESS erscheint mit fünfjährigem Abstand zu seinem Vorgänger und führt dessen Marschrichtung konsequent weiter, als sei …ON CHAINS OF DOOM erst gestern erschienen. Der anvisierte Sound der Band ist allerdings zeitlos und orientiert sich primär an europäischen Bands wie Sodom, Asphyx oder Kreator. Wer genauer hinhört, findet noch diverse weitere Einflüsse, die den Stil der Band immer wieder über den klassischen Thrash hinaus erweitern. In ‘Nyctophobia’ scheinen kurz alte Samael aufzublitzen, dann plötzlich die Eidgenossen Coroner … Alles in allem ist die Schnittmenge heftiger Thrash mit häufigen Death Metal-Anleihen und gutem Gespür für Groove und treibenden Doublebass-Passagen. Durchdachter Thrash, der nicht zu verkopft, aber dennoch mit Liebe zum Detail ausgearbeitet wurde.

