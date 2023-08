Die Kiss-Abschiedstournee nähert sich dem Ende, und Gene Simmons wird sentimental: In einem Interview lobt die Rock-Legende seine außerordentliche Beziehung zu Paul Stanley.

Besser als Lennon und McCartney Während eines kürzlichen Auftritts bei Piers Morgan Uncensored wurde Gene Simmons gefragt, wie er wirklich darüber denkt, dass Kiss am Ende des Jahres ihre Abschiedstournee beenden und sie den Ruhestand antreten werden. Der Bassist und Sänger äußerte dazu seine Gedanken: „Ich bin wirklich stolz darauf. Das Beste daran war, dass ich meinen Kumpel Paul Stanley traf, mit dem ich weiterhin eine erstaunliche Beziehung habe. Ich habe es immer bedauert, wie Lennon und McCartney oder Jagger und Richards sich gegenseitig herabgesetzt haben. Selbst Kain und Abel kamen nicht so gut miteinander aus. Das war immer traurig…