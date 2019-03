Die neue Slipknot-Platte ist, wie mittlerweile wahrscheinlich alle wissen, in der Mache und Frontmann Corey Taylor plaudert einige Details dazu aus. So soll das neue Werk den Hörer auf eine düstere Reise mitnehmen.

Slipknot-Frontmann Corey Taylor gibt fleißig weitere Hinweise auf das anstehende sechste Album der Maskenband. In einem aktuellen Interview mit Des Moines Register beschrieb der Frontmann die Musik für die neue Platte als "böse" aber auch "irrwitzig". Laut Taylor ist die Single ‘All Out Life’, die im letzten Oktober erschien, gerade mal "fast so düster und bösartig wie der Rest des Materials", an dem sie gerade arbeiten. https://www.youtube.com/watch?v=wLoYIBEZEfw Eine finstere Fahrt Einige der neuen Albumtracks werden sich auch mit Taylors Depressionen auseinandersetzen, in die er nach seiner Scheidung stürzte und die ihn dazu zwang, sich selbst neu zu orten ohne in…