Hinter diesem etwas unhandlichen Namen verbirgt sich eine griechische Band, die auf sehr eigene Art Doom, Folk, Psychedelic, Prog und Rock unter einen Hut bringt. Auf AGE OF AQUARIUS regiert in erster Linie die Atmosphäre. An manchen Stellen fühlt man sich an die isländischen Kollegen Sólstafir erinnert, wobei Villagers Of Ioannina City noch eine Spur zugänglicher und, nun ja, griechischer klingen. Sie verwenden traditionelle Melodien ihrer Heimat, nutzen auf der anderen Seite aber auch Dudelsäcke oder Klarinetten und erzeugen einen völlig eigenständigen Sound, der mit anhaltender Spieldauer immer eindringlicher und eingängiger wird. Spätestens mit ‘Dance Of Night’ entwickelt das Album einen eigentümlichen Sog, der auch und vor allem durch die grandiose Stimme von Frontmann Alex getragen wird.

‘Father Sun’ und ‘For The Innocent’ setzen weitere überlange Highlights, während ‘Cosmic Soul’ zu Beginn klingt, als würden The Police einen auf Post Rock machen. Eine gewisse Toleranz ist also nötig, wenn es um AGE OF AQUARIUS geht. Doch selbst wenn sich zu Beginn ein paar Längen eingeschlichen haben, bleibt der Eindruck, dass diese Band dazu in der Lage sein könnte, etwas ganz Großes zu erschaffen.