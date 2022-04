Seit über 30 Jahren ist die Fortsetzung des Tim Burton-Klassikers ‘Beetlejuice’ in Planung. Allmählich nimmt das Projekt Gestalt an.

Endlich gibt es eine (vage) Antwort auf die Frage, die sich ‘Beetlejuice’-Fans seit nunmehr 34 Jahren stellen. Der zweite Teil der Tim Burton-Horrorkomödie soll endlich kommen. Wann genau, ist noch unklar. Gerüchten zufolge könnten die Dreharbeiten aber bereits im Sommer 2022 starten. Und das, obwohl laut Deadline bislang weder ein Drehbuch existiert noch sonstige Details zum Film bekannt sind. Die Web-Seite berichtet außerdem, dass die Produktionsfirma Plan B von Brad Pitt für das Werk verantwortlich sein wird, in dem Winona Ryder in die Rolle der Lydia Deetz und Michael Keaton in die Beetlejuice-Rolle zurückkehren sollen. Auch dabei handelt es sich…