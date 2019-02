Within Temptation sind zurück und strotzen auf ihrer neuen Platte RESIST nur so vor Experimentierfreude. Bereits mit der Veröffent­lichung von Sharon den Adels Soloprojektalbum MY INDIGO (2018) war absehbar, dass auch Within Temptation in Zukunft neue musikalische Wege einschlagen würden; und auf ein Genre festlegen wollten sich die Niederländer sowieso noch nie: Von klassischem Symphonic Metal wie in ‘Mother Earth’ oder ‘Angels’ wagte das Quintett scheinbar furchtlos den Sprung zur heiß diskutierten Kooperation mit US-Rapper Xzibit (‘And We Run’) – all das mit beachtlichem Erfolg. Viel hätte eigenen Aussagen zufolge nicht gefehlt, und Within Temptation wären heute bereits Vergangenheit.

Doch von Aufgabe und Zweifeln ist auf RESIST keine Spur. Gewohnt stark und energetisch stellen sich die Musiker – moderner und elektronischer denn je – ihrer Zukunft entgegen. HipHop-Beats (‘Endless War’) oder Indie-Ausflüge (‘Firelight’) mögen dabei mit Sicherheit nicht jedem Fan schmecken, wohingegen Nummern wie ‘The Reckoning’ oder ‘Trophy Hunter’ dem Album dann doch den unbedingt notwendigen Härtegrad verleihen. Kleiner Wermutstropfen: Das eigentlich vielversprechende Duett mit In Flames-Fronter Anders Fridén (‘Raise Your Banner’) lässt diesen leider kaum zur Geltung kommen – schade. Dennoch: RESIST ist wohl genau das Album, das Within Temptation jetzt brauchen.