Die Veröffentlichung des sechsten Album der Desert-Rocker, THE REVOLT AGAINST TIRED NOISES, liegt erst gut ein Jahr zurück, da bescheren uns die Pioniere und Vorsitzenden der psychedelischen Fraktion der US-Stoner-Bewegung auch schon einen Nachschlag. Wieder in den gewohnten instru­mentalen Sphären schwelgend und nicht wie zuletzt partiell mit Gesangs-Passagen experimen­tierend, lädt das Trio aus dem kalifornischen La Quinta zum meditativ trockenen Wüsten­spaziergang durch Palm Springs und Umgebung.

Entsprechend gibt es für bereits Ortskundige in der klang­lichen Begehung des Joshua Tree-Territoriums vielleicht nicht mehr wirklich neue oder bislang unentdeckte Fleckchen zu erkunden. Vielmehr kann man sich dagegen auf die Schönheit einer gewissen Vertrautheit verlassen, die sich in Tagträumen von flirrenden Tönen, flimmernden Kakteen und schön entrückter harmonischer Ab­geschiedenheit ausdrückt und bei der man mit zugekniffenen Augen meint, zum Schluss von ‘I Make Weird Choices’ zu erkennen, wie der Geist von Lou Reeds ‘Walk On The Wild Side’ in die Wüste verfrachtet wird.