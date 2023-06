Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 26.05. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem The Intersphere, Vomitory und Sirenia.

Immortal Wer sich noch immer daran stört, dass trotz des unfreundlichen Splits zwischen den Band-Gründern Demonaz und Abbath nun Ersterer den einst gemeinsam eingeschlagenen Weg fortführt, als wäre Letzterer künstlerisch noch involviert, der hebt eventuell pikiert die Augenbraue bei diversen recht offensichtlichen Referenzen an frühere Glanzzeiten. (Hier weiterlesen) Metal Church Ende letzten Jahres wurde jedoch verkündet: Marc Lopes, der bisher der Solo-Band von Ross The Boss seine Stimme lieh, soll fortan ins Mikro kreischen. Und kreischen trifft es (im positiven Sinne) gut – denn seine Stimme auf CONGREGATION OF ANNIHILATION ist tausendmal aggressiver und rauer als bei den bisher gewohnten…