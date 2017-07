Ritchie Blackmore würde ein letztes Konzert mit Deep Purple spielen

Der einstige Mitbegrünbder der Hard Rock-Legende Deep Purple erwähnte in einem Interview mit RocknRoll Reporter, dass er “der alten Zeiten wegen” durchaus dazu bereit wäre, noch einmal ein Konzert gemeinsam mit Deep Purple zu bestreiten.

Wenn Deep Purple interessiert wären, so Blackmore, und die Termine nicht kollidieren würden, wäre er für eine einzige Show zu haben. Aber er glaube nicht, dass Deep Purple daran interessiert wären. Sie befänden sich in ihrer Nische und seien nicht offen dafür. Zudem würde es vermutlich ohnehin an den Managements scheitern.

