Rob Halford bringt eigenes Bier heraus

Obwohl Judas Priest-Legende Rob Halford seit nunmehr 35 Jahren trocken ist, bringt er sein eigenes Bier „Hails & Horns“ auf den Markt. Gemeinsam mit seinem Bruder Nigel und dem englischen Backyard Brewhouse aus ihrer Heimatstadt Walsall entstand die Idee für das moderne Halford-Bitterbier. Offiziell wird es am kommenden Wochenende auf dem Bloodstock Open Air vorgestellt. Auf Instagram teilte Halford bereits einen kurzen Teaser.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Metal God (@robhalfordlegacy)

Tägliche Versuchung für Rob Halford

„Als ich 1986 im Entzug war, herrschte zwar einerseits Anonymität, gleichzeitig musste man jedoch jedem seine Lebensgeschichte erzählen. Jeder wusste also, was ich beruflich tat. Ich erinnere mich, dass wir darüber sprachen, dass ich in diese Welt Sex, Drugs, Rock ’n’ Roll und Alkohol zurückkehren werde. Es wird keine allmähliche Wiedereingliederung in die Gesellschaft geben. Ich werde nicht in kleinen Schritten vorgehen können, ich werde mich ins kalte Wasser stürzen. (…) Innerhalb der Band haben wir eigentlich nie darüber gesprochen, aber es gab Fürsorge und Verständnis – so ist es auch heute noch“, so Halford weiter.

Nüchterne Metal-Brüder

Halfords langjähriger Partner, Thomas Pence, hörte nach der gemeinsamen Begegnung vor knapp 30 Jahren mit dem Trinken auf. Für den Judas Priest-Sänger ist das eine große Unterstützung. Außerdem gab er an, dass ihm sein Glaube an eine höhere Macht bei seiner Genesung geholfen hat. „Als ich clean und nüchtern wurde, war das eine große Veränderung in meinem Leben“, sagte er während eines Auftritts in Hatebreed-Frontmann Jamey Jastas offiziellem Podcast The Jasta Show. „Und ein Teil meiner Genesung ist mir durch den Glauben an eine höhere Macht gelungen. Es funktioniert.“ Ab und an betet der Musiker, um sich die schönen Seiten des Lebens vorzuführen.