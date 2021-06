Nach seiner aufwändigen OP am Gesäß laboriert Jeff Becerra von Possessed nun an einer gemeinen Infektion, wie er auf Instagram berichtet.

[Update vom 16.04.2021:] Der im Rollstuhl sitzende Possessed-Frontmann Jeff hatte sich vor rund zwei Monaten einer aufwendigen Operation unterzogen (siehe Originalmeldung unten). Im Nachgang des Eingriffs kämpft der Musiker nun mit einer fiesen Infektion. So wie es der 52-Jährige in den sozialen Medien beschreibt, ist seine Lage durchaus lebensbedrohlich: "Die Woche acht nach der OP ist nicht ganz so gelaufen, wie wir wollten. Ich habe mit einer Infektion zu tun, die da aufgetreten ist, wo drei Einschnitte sich treffen. Ich hoffe, dass es mir mithilfe von starken Antibiotika endlich zum ersten Mal seit elf Jahren gut gehen kann. Aber es…