Rob Halford: Hall Of Fame überfällig für Iron Maiden

Geht es nach Rob Halford, dann sollten Iron Maiden endlich in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen werden. Der Judas Priest-Frontmann findet, dass es total überfällig ist, dass die Formation um Bruce Dickinson für die Einführung in die musikalische Ruhmeshalle vorgeschlagen wurde. Der 71-Jährige selbst stimmt jeden Tag für die Eisernen Jungfrauen ab, wie er im Interview mit dem britischen „Metal Hammer“ ausplaudert.

„Die Nominierung von Iron Maiden ist absolut überfällig“, gibt der Metal-Gott zu Protokoll. „Ich vote jeden Tag für sie. Man kann das mit dem Smartphone machen, und es ist kinderleicht. Es bringt einen zu der Liste mit den Nominierten. Dann sucht man sich die Bands aus, für die man abstimmt. Und ich picke mit jeden einzelnen Tag Iron Maiden raus.“ Im Moment sieht gut aus für Maiden. Denn die ersten fünf Acts des Fan-Votings kommen auf dem sogenannten „Fan-Wahlzettel“ eine Runde weiter und werden mit den Stimmen von Künstlern, Produzenten und Leuten aus dem Musikgeschäft zusammengeworfen. Bis 28. April kann man voten.

Und aktuell rangieren Iron Maiden hinter Cindy Lauper (206.000 Stimmen), George Michael (203.000 Stimmen), Warren Zevon (178.000 Stimmen) und (144.000 Stimmen) mit 139.000 Stimmen auf Platz 5. Außerdem im Rennen sind Willie Nelson (137.000 Stimmen), Joy Division & New Order (118.000 Stimmen), Kate Bush (109.000) und Rage Against The Machine (103.000 Stimmen). Auf den hinteren Plätzen tummeln sich derzeit Sheryl Crow (102.000 Stimmen), The Spinners (92.000 Stimmen), The White Stripes (72.000 Stimmen), Missy Elliot (57.000 Stimmen) und A Tribe Called Quest (49.000 Stimmen). Die diesjährigen Gewinner werden im Mai verkündet und im Herbst eingeführt.

