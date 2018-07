Rob Zombie und Marilyn Manson covern ‘Helter Skelter’

Foto: Screenshot via YouTube, Marilyn Manson. All rights reserved.

Rob Zombie und Marilyn Manson veröffentlichten gestern (Mittwoch, 11. Juli) ein Cover zum The Beatles-Klassikers ‘Helter Skelter’ und spielten den Song am gleichen Tag auch zum ersten Mal live, während ihrer Co-Headliner-Tour als Twins Of Evil in Detroit.

Weiterlesen Marilyn Manson: Pinkelattacke auf Korns Catering Als Einstimmung auf ihre kommende "Twins of Evil: The Second Coming"-Tour veröffentlichen Marilyn Manson und Rob Zombie kurze Interview-Clips und enthüllen unter anderem wenig schmackhafte Geschichten. Auf die Frage, wie es zu der Idee kam, sagte Rob in einem Interview mit dem amerikanischen Rolling Stone: „Wir hatten darüber geredet, für die anstehenden Shows etwas zusammen zu machen – sodass er [Marilyn Manson] während meines Sets auf die Bühne kommt und wir ein Lied zusammen spielen. Aber wir konnten uns nicht vorstellen, was für ein Lied es sein soll.

Nachdem wir uns unterhalten hatten, war ich an diesem Abend zu Hause und ich dachte, dass das offensichtlichste Lied ‘Helter Skelter’ wäre … Es ist so offensichtlich, dass keiner von uns darüber nachgedacht hat!

„Nun, anstatt dass wir es einfach auf die Bühne bringen, warum gehen wir nicht noch einen Schritt weiter und nehmen es neu auf? Jetzt ist es nicht nur eine Art Improvisation, sondern die Fans haben das Lied bereits vorab gehört und wir präsentieren es dann live.“

https://www.youtube.com/watch?v=fAkjKzfzBLE Video can’t be loaded: ROB ZOMBIE & MARILYN MANSON – Helter Skelter (OFFICIAL TRACK) (https://www.youtube.com/watch?v=fAkjKzfzBLE)