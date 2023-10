Robert Plant singt ‘Stairway To Heaven’ – für Riesensumme

Robert Plant in der O2 Academy am 15. November 2014 in Glasgow

Sechstellige Summe für guten Zweck

Letzte Woche sang Robert Plant zum ersten Mal seit 16 Jahren den Led Zeppelin-Mega-Klassiker ‘Stairway To Heaven’ – und zwar auf einem Wohltätigkeitskonzert. Nun ist ans Licht gekommen, was Plant dazu bewegt hat, das Stück nach so langer Zeit wiederaufzugreifen. Das Konzert in England, auf dem diese geschichtsträchtige Performance stattfand, wurde von Duran Duran-Gitarrist Andy Taylor veranstaltet und galt dem Kampf gegen Krebs.

Es stellte sich heraus, dass es eine irre hohe Geldsumme – im sechsstelligen Bereich – war, die den Led Zeppelin-Frontmann überzeugte. Tatsächlich wurde das Geld aber gar nicht an Robert Plant gezahlt, denn es handelte sich um eine Spende an Taylors Krebswohltätigkeitsorganisation „The Cancer Platform", wie Gitarrist Kenwyn House von der Band Goldray erklärt. Er war es, der Plant an diesem Abend auf der Gitarre begleitete.

„Jemand hat eine enorme Geldsumme dafür geboten, dass er dieses Lied singt“, erzählte House dem Classic Rock-Magazin. „Das hat definitiv ein paar Karma-Punkte eingespielt. Allein dieses Lied hat eine sechsstellige Summe für die Organisation eingebracht.“

Das erste Mal seit 2007

Das letzte Mal, dass Plant ‘Stairway To Heaven’ von Led Zeppelin live sang, war während des Wiedervereinigungskonzertsim Jahr 2007 bei der Ahmet Ertegun Tributeshow, das später als Live-Album und Konzertfilm CELEBRATION DAY veröffentlicht wurde. House beschreibt seine Nervosität vor der Aufführung des Songs: „Es war eine Mischung aus überwältigender Aufregung und Angst.“

Er fügt hinzu: „Als Robert Plant in den Raum kam und ich mit ihm in einer kleinen, abgeschlossenen Umgebung ‘Stairway To Heaven’ spielen durfte – das war wahrscheinlich die anspruchsvollste berufliche Situation, der ich jemals begegnet bin. Ich war in einem kleinen Raum mit meinem Idol, welches sein berühmtestes Lied spielte.“

