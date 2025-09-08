Es ist zum Ritual geworden, dass der ‘ZDF Fernsehgarten’ ein Mal im Jahr zu „Rock im Garten“ einlädt. In ungewöhnlich schlageresker TV-Kulisse mühen sich Rock- und Metal-Bands bei Playback-Auftritten ab, das Studio- und Fernseh-Publikum anzuzünden – während Moderatorin Andrea „Kiwi“ Kiewel kaum ein Fettnäpfchen auslässt.

Das Geschrei im Internet ist dabei immer groß – der Unterhaltungsfaktor allerdings auch. Am Sonntag 7.9.2025 wurden durch Kiwi und ihren Co-Moderator (und ausgewiesenen Metal-Fan) Bernhad Hoëcker folgende Bands und Künstler im ‘ZDF Fernsehgarten’ begrüßt:

Mittlerweile steht die Metal-Ausgabe des ‘ZDF Fernsehgarten’ 2025 auch in der Mediathek des Fernsehsenders zum Streamen online. Ihr könnt den ganz speziellen Zauber von „Rock im Garten“ also ganz problemlos nacherleben. Viel Spaß, gern geschehen:

Hier streamt „Rock im Garten“ 2025



