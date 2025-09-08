Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Rock im Fernsehgarten: Jetzt im Stream

BattleBeast (16 von 29).jpg
von
Wind Rose, Battle Beast, Gotthard und viele mehr im ZDF Fernsehgarten: Der Mitschnitt der Sendung im Videostream.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Es ist zum Ritual geworden, dass der ‘ZDF Fernsehgarten’ ein Mal im Jahr zu „Rock im Garten“ einlädt. In ungewöhnlich schlageresker TV-Kulisse mühen sich Rock- und Metal-Bands bei Playback-Auftritten ab, das Studio- und Fernseh-Publikum anzuzünden – während Moderatorin Andrea „Kiwi“ Kiewel kaum ein Fettnäpfchen auslässt.

Das Geschrei im Internet ist dabei immer groß – der Unterhaltungsfaktor allerdings auch. Am Sonntag 7.9.2025 wurden durch Kiwi und ihren Co-Moderator (und ausgewiesenen Metal-Fan) Bernhad Hoëcker folgende Bands und Künstler im ‘ZDF Fernsehgarten’ begrüßt:

Mittlerweile steht die Metal-Ausgabe des ‘ZDF Fernsehgarten’ 2025 auch in der Mediathek des Fernsehsenders zum Streamen online. Ihr könnt den ganz speziellen Zauber von „Rock im Garten“  also ganz problemlos nacherleben. Viel Spaß, gern geschehen:

Hier streamt „Rock im Garten“ 2025


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

Andrea Kiewel Battle Beast Bernhard Hoecker Bülent Ceylan im TV Meta Rock im Garten Wind Rose ZDF-Fernsehgarten
Die Metal-Videos der Woche vom 05.09.
Dream Theater
Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Dream Theater, Alter Bridge, Battle Beast sowie einigen weiteren.
Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Alter Bridge ‘Silent Divide’ Battle Beast ‘Angel Of Midnight’ Between The Buried And Me ‘The Blue Nowhere’ Dream Theater ‘Bend The Clock’ Equilibrium ‘Bloodwood’ Frayle ‘Heretic’ Glasya ‘Fear’ (feat. Fernando Ribeiro) Howling Giant ‘Beholder I: Downfall’ Impureza ‘Covadonga’ Jet Jaguar ‘Fool’s Paradise’ Leprous ‘Like A Sunken Ship’ (live) Linx ‘One Step’ Lord Of The Lost ‘Raveyard’ (feat. Käärijä) Mortemia ‘Dream On’ Nails To Obscurity ‘Glass Bleeding’ Orbit Culture ‘Nerve’ Sanguisugabogg ‘Repulsive Demise’ Skull & Crossbones ‘Echoes Of Eternity’ Velvet Rush ‘Shake That Thing’ Warrant ‘Falling Down’ --- Bestens informiert über dieses und alle weiteren…
Weiterlesen
Zur Startseite