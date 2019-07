Rockharz Open Air 2020: Erste Bands + VVK-Start

Gewinne mit Zippo Encore zwei VIP-Tickets für das Rock am Ring-Festival 2019 sowie drei Limited Edition Zippo-Feuerzeuge!

Eine weitere Festivalsaison steht vor der Tür, und auch dieses Jahr ist die legendäre US-amerikanische Marke Zippo wieder Sponsor einiger der größten Rock-Festivals Europas. Seit Jahrzehnten ist ein Meer von Feuerzeugen, die bei Konzerten in der Luft schweben, der ultimative Fangruß, ein ikonischer Moment, den Zippo 2019 besonders feiert. Vor genau 50 Jahren, so heißt es, soll das Symbol der "Feuerzeuge in der Luft" in Woodstock (1969) entstanden sein. Auch dieses Jahr können sich die Fans beim Rock am Ring-Festival 2019 auf ein fettes Line-up mit Bands wie Tool, Slipknot, Slayer oder The Smashing Pumpkins freuen und legendäre Auftritte mit ihren Feuerzeugen in der Luft feiern und Zugaben fordern! Willst du dich ihnen anschließen? Gewinne hier…