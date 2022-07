Ronnie James Dio soll ‘Holy Diver’ ursprünglich für Black Sabbath geschrieben haben

Heavy Metal-Ikone Ronnie James Dio wäre am 10. Juli 2022 80 Jahre alt geworden. Um das Vermächtnis des Musikers zu zelebrieren, war Wendy Dio in der Wochenend-Radiosendung von Full Metal Jackie zu Gast. Über die Entstehung des Albums verriet Wendy, dass Ronnie die Songs ‘Holy Diver’ und ‘Don’t Talk to Strangers’ während seiner Zeit bei Black Sabbath geschrieben und die Absicht hatte, diese Songs in die Diskografie der Gruppe einzubetten, bevor ein Streit zu seinem Ausschluss geführt und er daraufhin die Band Dio gegründet hatte.

40 Jahre HOLY DIVER

Empfehlung der Redaktion Metallica x The Coda Collection: Konzerte und Dokus zum Streamen Thrash Metal Metallica und der Konzert-Channel The Coda Collection kündigen eine Reihe von Live-Auftritten und Dokumentationen der Band an. „Ronnie hat immer das getan, was er wollte. Er hat sich weder von Plattenfirmen noch sonst irgendwem in seine Vorhaben reinreden lassen“, erzählte die Witwe des Musikers. „Keiner von uns wusste, wie erfolgreich das Album sein würde. (…) Er hatte ‘Holy Diver’ und ‘Don’t Talk To Strangers’ während seiner Zeit bei Black Sabbath geschrieben. Also sollten es Sabbath-Songs sein. Als er Sabbath verließ, hatten wir einen Solo-Deal für ihn, und er nahm die Songs auf das Album auf, stellte die Band zusammen, schrieb weitere Songs und es kam heraus. Jeder war überwältigt von der Resonanz, und wie großartig das Album war und wie es die Zeit überdauert hat. Nächstes Jahr wird es 40 Jahre alt.“

Neuauflage mit Zusätzen

Anlässlich des 80. Geburtstags von Ronnie James Dio besprach Wendy unter anderem die Neuauflage von HOLY DIVER, die Remakes, neu gemasterte Versionen und unveröffentlichte Outtakes enthält. Auf die Frage, was Ronnie wohl am meisten an der neuen Super Deluxe-Edition gefallen hätte, antwortete Wendy: „Ich glaube, es hätte ihm gefallen, dass Joe Barresi es auf den heutigen Zeitgeist und auf den neuesten Stand der Technik angepasst hat. (…) Wir mussten es nur ein bisschen aktualisieren, also hat er an den analogen Originalbändern gearbeitet. Und ich denke, er hat Hervorragendes geleistet. Ich hoffe, jeder wird es lieben.“

Die Ronnie James Dio-Dokumentation soll noch dieses Jahr erscheinen

Empfehlung der Redaktion ‘Total Thrash – The Teutonic Story’: Die Thrash-Doku kommt im Mai 2022 Thrash Metal Der Dokumentarfilm über die Entstehung und Entwicklung der deutschen Thrash-Kultur ‘Total Thrash – The Teutonic Story’ kommt noch dieses Jahr in die Kinos. Des Weiteren kam Wendy Dio während des Interviews auf die anstehende Dokumentation über ihren verstorbenen Gatten zu sprechen. Sie verriet, dass der Film einiges über die Ronnies Kindheit enthüllen und einen „großartigen“ Einblick in das Leben der Berühmtheit bieten würde. „Es ist gleichzeitig eine Geschichte der Hoffnung und all der Prüfungen und Schwierigkeiten, die er durchlebt hat. Es geht darum, dass er nie aufgegeben hat und stets seinen Träumen gefolgt ist. (…) Wir hoffen, dass wir in den nächsten Wochen einen geeigneten Vertrieb finden werden, sodass der Film im Herbst 2022 erscheinen kann.“ Wendy Dio garantierte, dass sich das Warten lohnen würde.

