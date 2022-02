‘Total Thrash – The Teutonic Story’: Die Thrash-Doku kommt im Mai 2022

Von der Szene, für die Szene, über die Szene: Drehbuchautor und Regisseur Daniel Hofmann rollt mit der Dokumentation ‘Total Thrash – The Teutonic Story’ die Historie der deutschen Thrash Metal-Kultur auf. In Zusammenarbeit mit zahlreichen bekannten Gesichtern, darunter unter anderem Jürgen „Ventor“ Reil von Kreator, Thomas Such von Sodom und Andreas „Gerre“ Geremia von Tankard sowie einer Reihe szenebewanderter Mitwirkender entstand ein monumentales Projekt zu Ehren des wohl kompromisslosesten Metal-Subgenres überhaupt.

Am 31. Mai 2022 findet die Film-Premiere in Essen statt. Anschließend folgt eine deutschlandweite Kino- und Clubtour, wie das Film-Team via Facebook mitteilt. Seht hier den gesamten Beitrag und schaut unbedingt auf der offiziellen Webseite von ‘Total Thrash – The Teutonic Story’ vorbei.

Eine Thrash-historische Zeitreise

Eine Thrash-historische Zeitreise

Mit 'Total Thrash – The Teutonic Story' tauchen wir ins Deutschland der frühen Achtziger Jahre ein und beobachten aus jugendrebellischer Perspektive die Entstehung einer Bewegung, die sich mit aufständischer und knüppelharter Inbrunst über die Grenzen bestehender Strukturen hinwegsetzte und dem faden Einheitsbrei dabei die Metal-Gabel zeigte. Begleitet von extremmetallischer Musik lag der süße Duft von Revolution in der Luft. 'Total Thrash – The Teutonic Story' erinnert daran, dass Metal mehr als „bloß" Musik ist.

„Man fand Zuflucht in der harten, schnellen Musik und bei den Vorbildern der damaligen Zeit“, heißt es auf der Website. Dabei formierte sich eine Gemeinschaft, ein Lebensgefühl, eine ganz eigene soziokulturelle Welt. In insgesamt drei Kapiteln zeigt der Film die Entwicklung bis in die heutige Zeit hinein. Von der Evolution über die experimentelle Phase des Neo-Thrash bis hin zur endgültigen Revolution des Genres sind sämtliche Inhalte abgedeckt. „Im Fokus stehen dabei exklusive Einblicke in eine spezielle und außergewöhnliche Fan-Kultur, die den Ursprung im Ruhrpott hatte und bis heute Menschen aus dem ganzen Land sowie auf internationaler Ebene verbindet.“