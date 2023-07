Creed könnten für 2024 an ihrer Wiedervereinigung werkeln. Hoffnung darauf, macht ein Video, das in den Sozialen Medien der Band zu sehen ist.

Die Heavy-Rocker Creed schmieden offenbar Reunion-Pläne. Darauf deutet zumindest ein jüngst gepostetes, 18 Sekunden langes Video hin. Darin sind Fotos aus den Anfangstagen der Band zu sehen. Im Hintergrund läuft ‘Are Your Ready?’, der Eröffnungstrack des 1999er-Albums HUMAN CLAY. Die Vermutung ist daher, dass die Gruppe nächstes Jahr das 25. Jubiläum ihres Erfolgsalbums zu feiern gedenkt. Mit offenen Armen Der Clip endet mit dem Aufruf "Lasst uns zum Sommer von 1999 zurückkehren!" sowie mit der Ankündigung, dass am Mittwoch, den 19. Juli weitere Information hierzu folgen werden. HUMAN CLAY setzte weltweit mehr als 20 Millionen Einheiten ab -- unter anderem…