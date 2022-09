Die britischen Dark Metal-Pioniere Paradise Lost nehmen nach sechs gemeinsamen Jahren Abschied von ihrem finnischen Schlagzeuger Waltteri Väyrynen, der sich kürzlich dafür entschieden hat, die Gruppe zu verlassen. Der Musiker unterstützte die Band bei ihren letzten zwei Alben (MEDUSA (2017) und OBSIDIAN (2020)) tatkräftig und trommelte bereits auf einigen ihrer Live-Platten. Nun soll der Weg des Musikers an der Seite von Nick Holmes, Aaron Aedy und Co. enden. Für die anstehenden Tourneen haben Paradise Lost bereits Guido Montanarini von Strigoi (der zweiten Band von Paradise Lost-Gitarrist Gregor Mackintosh) rekrutiert.

Waltteri Väyrynen äußerte sich in einem Online-Statement wie folgt: „Liebe Fans und Freunde, ich bin traurig, ankündigen zu müssen, dass ich meine Position als Schlagzeuger von Paradise Lost verlasse. Es war eine unglaubliche Reise. Und ich bin wahnsinnig stolz darauf, ein Teil der Geschichte dieser legendären Band gewesen zu sein, Hunderte von Shows auf der ganzen Welt gespielt und die letzten beiden Studioalben mit ihnen aufgenommen zu haben.

Ich wünsche der Band alles Gute für ihre zukünftigen Unternehmungen! Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung sie sich als nächstes bewegen werden. Was mich betrifft, werdet ihr wohl bald von mir hören, also ist dies kein Abschied. Cheers allerseits!“

Paradise Lost hingegen fassten sich in ihrer Abschieds-Hommage eher kurz: „Unser Schlagzeuger Waltteri hat sich von Paradise Lost getrennt und wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft. Wir heißen Guido Montanarini von Strigoi willkommen, der den Drum-Hocker für unsere kommende Europatournee übernehmen wird.“

