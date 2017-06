Schon wieder: Ivan Moody hat Five Finger Death Punch anscheinend verlassen

Five Finger Death Punch spielten eben erst noch einen gefeierten Rock am Ring-Gig, während dem Sänger Ivan Moody einen Schlussstrich unter alle Ausstiegsgerüchte zu ziehen schien: “An die Leute, die im Internet Scheiße über uns schreiben: Fickt euch, ich gehe nirgendwo hin!”, ließ er am 02. Juni auf der Ring-Bühne verlauten.

Weiterlesen Ivan Moody verlässt anscheinend Five Finger Death Punch In einem Radio-Interview gab Ivan Moody jetzt bekannt Five Finger Death Punch Ende 2017 verlassen zu wollen. Ein Statement der Band steht noch aus. Doch nun sieht alles schon wieder anders aus: Beim Konzert am 12. Juni im niederlandischen Tilburg gab es offenbar backstage jede Menge Terror innerhalb der Band, was darin mündete, dass Moody während des Auftritts auf der 013-Bühne bekanntgab, dass dies seine letzte Show mit Five Finger Death Punch sei:

Zuschauern zufolge habe es an diesem Abend bereits von Beginn an gekracht – während der ersten zwei Songs sei nicht Moody, sondern Tommy Vext (Bad Wolves, ex-Diving Heresy) am Mikro gestanden. Zudem seien nach jedem Song die Lichter ausgegangen, die Band habe die Bühne verlassen und sich backstage minutenlang gestritten.

Während eines Songs habe Jason Hook sogar seine Gitarre auf den Boden geschmissen und die Bühne verlassen, berichtet ein Anwesender. Ein weiterer Beobachter berichtet sogar von heftigen Auseinandersetzungen zwischen Moody und den restlichen Band-Mitgliedern im Backstage-Bereich.

Weiterlesen Ivan Moody: “Ich werde Five Finger Death Punch nicht verlassen” Ein Interview mit Ivan Moody schockte Fans. Der Sänger stellt nun klar: Er wolle Five Finger Death Punch gar nicht verlassen. Der Five Finger Death Punch-Auftritt endete nach weniger als einer Stunde, und die Fans rasteten natürlich aus, weil sie teilweise über eine Stunde anstehen mussten, um diesen Gig zu sehen – und verlangen jetzt natürlich ihr Geld zurück.

Nicht nur wir fragen uns: Was soll dieser Kindergarten? Die Band selbst oder Moody äußerten sich nicht, auf der offiziellen Five Finger Death Punch-Facebook-Seite berzeihungsweise dem Twitter-Account findet sich nichts – außer einer topaktuellen Tourneeankündigung…