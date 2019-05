Scorpions schreiben an neuem Album

Die Scorpions arbeiten laut Klaus Meine an neuen Songs. So wie es der Frontmann der Hannoveraner Hard-Rocker darstellt, ist wohl eine Veröffentlichung 2020 realistisch. Das letzte Studioalbum RETURN TO FOREVER erschien anlässlich des 50. Bandjubiläums vor vier Jahren. Im Interview mit „Scorpions Brazil“, das ihr euch in voller Länge unten anhören könnt, hat Meine nun ausführlich über die aktuelle kreative Phase der Gruppe gesprochen.

„Nach all diesen vielen Monaten auf Tour, genießt jeder eine kleine Verschnaufpause, um die Batterien wieder aufzuladen. Aber dauert das auch lange – wir sind nicht wirklich an solche langen Pausen gewöhnt. […] Wir haben uns an einem Punkt gesagt, bevor wir wieder auf Konzertreise gehen, wäre es nett, zurück ins Studio zu gehen und vielleicht damit anzufangen, ein paar neue Stücke zu schreiben. Als Rudolf [Schenker] aus Thailand zurückkehrte und wir alle vor wenigen Woche wieder zusammenkamen, gingen wir tatsächlich direkt ins Studio“, rekapituliert der Scorpions-Sänger.

Ungeheurer Schaffensdrang

„Und es war fantastisch! Wir hatten so eine gute Zeit, und es gab eine Menge Ideen. Wir hatten eine echt gute Stimmung, da wir ohne großen Druck oder so arbeiteten und einfach zusammengekommen sind, ein paar Lieder geschrieben und die Zeit im Studio genossen haben. Und es ist echt gut geworden. […] Weil wir für eine ganze Weile nicht im Studio waren, war es eine sehr positive Erfahrung. Ich hätte an diesem Punkt am liebsten weitergemacht. Ich war gerade noch im Studio, habe an etwas gearbeitet und war ganz woanders. Nicht in der Welt der Interviews. Ich war da draußen in der Welt der Kreativität, in der Welt des Songschreibens.

Es ist echt toll, dass wir alle wirklich diesen Teil der Kreativität genießen und zusammenkommen, ohne zu viel zu erwarten, und es einfach fließen lassen. […] Da wir bald wieder auf die Straße müssen – im Juni – haben wir derzeit nicht so viel Zeit fürs Studio. Wenn jemand mich fragen würde, ob die Chance auf ein neues Album besteht, würde ich sagen: Die Chance ist nun viel größer, als sie noch vor ein paar Wochen war. Aber wir gehen bald wieder auf Tour. Und ich denke, wir werden vor dem Ende des Jahres oder Anfang des nächsten Jahres keine Chance bekommen, weiter an neuen Lieder zu arbeiten. Aber es herrscht ein gutes Gefühl im Scorpions-Camp, dass womöglich 2020 ein neues Album herauskommen könnte.“

