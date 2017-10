Scorpions/Megadeth: Tour abgebrochen, Klaus Meine in Behandlung

Die restlichen fünf Termine der Scorpions-/Megadeth-Tournee im US-Süden musten abgesagt werden, da sich Scorpions-Sänger Klaus Meine eine schwere Kehlkopfentzündung zugezogen hat. Meine befindet sich derzeit in Los Angeles bei einem Spezialisten für Hals- und Rachenerkrankungen.

Weiterlesen Stimmprobleme: Scorpions-Tour abgebrochen, Ersatztermine folgen Aufgrund akuter Stimmprobleme von Sänger Klaus Meine musste das Scorpions-Konzert in Hamburg am 21. März abgebrochen werden. Ob und wie die Tour fortgesetzt werden kann, ist unklar. “Hätte Klaus weitergemacht, hätte er eine dauerhafte Schädigung seiner Stimme riskiert”, so die Band. “Wir hassen es, unsere Fans zu enttäuschen, aber in diesem Fall mussten wir so handeln.”

Während ihrer US-Tour mit Mikkey Dee am Schlagzeug spielten die Scorpions stets einen Motörhead-Song als Tribut an Lemmy – seht hier ‘Overkill’ aus dem Madison Square Garden in New York City: