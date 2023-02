Sehen wir heute den neuen Fear Factory-Sänger?

Es ist fast zwei Jahre her, dass der ehemalige Fear Factory-Sänger Burton C. Bell die Band verlassen hat. Auf der YouTube-Seite von Nuclear Blast ist nun ein Video mit dem Titel „Fear Factory Announcement“ zu sehen, das heute um 18 Uhr veröffentlicht wird. In dieser Ankündigung könnte die neue Besetzung am Mikro bekannt werden.

Ihre Nordamerika-Tour „Rise Of The Machine“ mit Static-X und Dope am Freitag beginnen – spätestens dann zeigt sich, wer an der Front steht. Die Band hat bereits mit ihrem neuen Sänger im Studio gearbeitet. Für Europa gibt es derzeit keine Termine.

Neue Stimme von Fear Factory im Troll-Bootcamp

Wer steigt bei Fear Factory als neues Gesicht ein? Die Zeit drängt, und die Gerüchte verdichten sich. Gitarrist Dino Cazares hatte vor rund drei Wochen zumindest eine Begründung für die Verzögerungen. So sollte das neue Personal auf Internet-Trolle eingearbeitet werden.

Cazares damals: „Wenn man in einer kleinen Band ist, die zu einer größeren wird, lernt man, mit dem Hass umzugehen. Manche Menschen sind nicht immer anpassungsfähig und vertragen keine Veränderungen. Burton C. Bell hatte definitiv eine legendäre Stimme für Fear Factory. Aber die Dinge ändern sich, das Leben der Menschen ändert sich, und manchmal muss man einfach weitermachen. Und das ist genau das, was wir beide getan haben.“

