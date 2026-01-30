Toggle menu

Sepultura arbeiten an einer EP, sagt Andreas Kisser

Sepultura @ Summer Breeze 2023, 16.8.2023
Sepultura @ Summer Breeze 2023, 16.8.2023
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
von
Bevor sich Sepultura auflösen, will die Band neue Musik veröffentlichen. Laut Gitarrist Andreas Kisser ist bereits eine EP in Arbeit.
Die brasilianischen Thrash Metal-Legenden Sepultura geben derzeit ihre letzten Konzerte. Verabschieden will sich die Band allerdings nicht ohne ein letztes musikalisches Lebenszeichen. Und laut Gitarrist Andreas Kisser ist bereits eine entsprechende Veröffentlichung in Arbeit, die 2026 erscheinen soll.

Sepultura arbeiten an einer EP

Das Ende von Sepultura steht bereits fest. Derzeit befindet sich die Band auf ihrer Abschiedstournee „Celebrating Life Through Death“. Ihre vermutlich letztes Konzert in Europa werden die Brasilianer am 9. August in Dublin mit Support von Biohazard, Malevolence, Sacred Reich und Crypta spielen. Doch bis zur endgültigen Auflösungen haben Andreas Kisser und Co. noch Pläne.

„Wir haben vier neue Songs mit Greyson (Nekrutman – Anm.d.A.) am Schlagzeug aufgenommen. Ich glaube, das weiß noch niemand, aber so ist es nun mal“, zitiert das Portal Blabbermouth den Gitarristen. „Wir haben vier neue Songs und planen, eine EP zu veröffentlichen, um diesen Erfolg gebührend zu feiern. Es sind eigene Songs, an denen wir gearbeitet haben. Die Aufnahmen sind bereits abgeschlossen, und wir lassen uns Zeit, um den richtigen Zeitpunkt für die Veröffentlichung abzuwarten.“

Die geplante EP wäre damit die erste Veröffentlichung von Sepultura mit Nekrutman am Schlagzeug, welcher 2024 Eloy Casagrande ersetzte, nachdem dieser zu Slipknot gewechselt war. „Es war ganz spontan. Wir spielten auf der 70.000 Tons Of Metal und waren in Miami. Und es war großartig. Kein Druck von Plattenfirmen, kein Abgabetermin… einfach großartig. Wir haben es in Ruhe und ohne Eile gemacht. Dank der Idee mit der Abschiedstournee können wir das auch machen, so etwas planen, oder eben nicht planen, um uns künstlerisch wirklich herauszufordern und an so etwas zu arbeiten.“


Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen

70000 Tons of Metal Andreas Kisser Biohazard Celebrating Life Through Death Crypta Eloy Casagrande Greyson Nekrutman Malevolence Sacred Reich sepultura
