Serj Tankian und John Dolmayan covern David Bowie

Foto: Getty Images for MTV, John Rogers. All rights reserved.

John Dolmavan und Serj Tankian von System Of A Down bei den MTV Europe Music Awards 2005 in Lissabon

Das wird Dich auch interessieren





Musiker sagen oft, ein gutes Cover sei eine Neuinterpretation, bei der man das Original (zuerst) nicht mehr wiedererkennt. Genau nach dieser Maxime ist John Dolmayan mit seiner neuen Band These Grey Men vorgegangen. Zusammen mit zwei befreundeten Musikern und jede Menge Gäste hat sich der System Of A Down-Schlagzeuger die unterschiedlichsten Stücke aus Rock und Pop vorgenommen, darunter auch ein Klassiker von David Bowie.

Ziemlich nah dran an SOAD

‘Starman’ ist es geworden vom „Thin White Duke“. Und das Beste daran: Für den Gesang hat Dolmayan seinen „Süssem“-Kumpel Serj Tankian gewinnen und verpflichten können. Das Ergebnis (höre Video unten) klingt in der Tat sehr eigenständig und darüber hinaus wild und metallisch. Und wahrscheinlich aufgrund des aktiven Personals sehr nach System Of A Down. Spätestens beim Refrain wird jedoch klar: Dieses Lied stammt aus der Feder von David Bowie.

Das Band-betitelte Debütalbum von These Grey Men, dem Spaß-Nebenprojekt von Dolmayan, erscheint aller Voraussicht nach am 28. Februar. Serj Tankan singt darauf übrigens nicht nur beim David Bowie-Cover, sondern auch noch bei ‘Road to Nowhere’ von den Talking Heads. Zu den weiteren Gastmusikern- beziehungsweise -sängern zählen Apocalyptica-Vokalist Franky Perez, M. Shadows (Avenged Sevenfold) sowie Tom Morello (Rage Against The Machine, ex-Prophets Of Rage, ex-Audioslave).

das debüt von these grey men jetzt bei amazon ordern!

Lest hier die komplette Tracklist des Debüts von These Grey Men: