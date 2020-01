„Kingpin: Life Of Crime“ galt bei seiner Erstveröffentlichung im Jahr 1999 als zu brutal für deutsche Gamer und wurde indiziert. In diesem Jahr soll eine Neuauflage erscheinen.

Im Jahr 1999 sprachen fast alle Gamer über DAS ultrabrutale Spiel, welches aufgrund seiner Gewaltinszenierung im Juli 1999 von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (damals noch BPjS) indiziert wurde. Das machte „Kingpin: Life Of Crime“ für deutsche Gamer allerdings noch verlockender. Noch in diesem Jahr soll jetzt das Remaster „Kingpin: Reloaded“ erscheinen. Das ist „Kingpin“ „Kingpin: Life Of Crime“ – oder einfach nur „Kingpin“ in der Kurzform – ist ein Egoshooter über das organisierte Verbrechen. Der Spieler schlüpft selbst in die Rolle eines Gangsters, der auf Rache sinnt, weil er von Lakaien eines Gangsterbosses brutal zusammengeschlagen wurde. Mit verschiedenen Waffen…