In einem neuen Interview mit „Rock Talks“ (siehe Video unten) hat Sinsaenum-Sänger Sean Zatorsky verraten, dass die Band einen Nachfolger für den am 26. Juli 2021 ex-Slipknot-Drummer Joey Jordison aufgetan hat. Um was für einen Schlagzeuger es sich dabei handelt, unterliegt jedoch vorerst noch der Geheimhaltung. Die Arbeiten am dritten Studiowerk der Gruppe seien zudem fortgeschritten. „Wir müssen noch an den Texten arbeiten und den Rest der Songs zusammenfügen.“ Man befinde sich ungefähr auf halber Strecke.

Aus dem erweiterten Kreis

Bezüglich des Ersatzes für Joey Jordison sagte Zatorsky: „Wir haben einen Schlagzeuger. Ich kann nicht wirklich sagen, wer es ist. Das ist mir leider nicht erlaubt. Aber es ist jemand, den wir kenne. Der Kerl, den wir haben, ist großartig. Er kennt die Band und ist ein Freund. Es wird einfach die perfekte Kombination, so wie es sich anhört. Er kennt Frédéric Leclercq seit langer Zeit, aber ich kenne ihn auch. In einer super bekannten Band spielt er nicht, aber in ein paar anderen Bands. Es geht mehr darum, jemanden zu finden, mit dem wir auf einer Wellenlänge liegen. Du wirst Joey nie ersetzen. Nach dem nächsten Superstar Ausschau zu halten, ist also nicht die Antwort.“