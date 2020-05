Skateboardlegende Tony Hawk ist zurück: „Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2“ bekommen Remaster

Skateboarding erfreute sich vor allem in den 90ern und frühen 2000er-Jahren großer Beliebtheit. Doch nicht jeder wollte oder konnte sich selbst aufs Board stellen und die wagemutigsten Tricks ausüben. Fingerboards waren auch irgendwie lahm, also musste digitaler Ersatz her. Fans wurden erhört und bekamen in den Jahren 1999 und 2000 gleich zwei hochkarätige Games: Nämlich „Tony Hawk’s Pro Skater“ und ein Jahr später direkt die Fortsetzung, die den ersten Teil noch einmal übertroffen hat.

In den Jahren darauf folgten unzählige Fortsetzungen, 2012 gab es sogar schon einmal ein Remaster des ersten Spiels, welches jedoch aufgrund unzähliger Bugs und Gameplayschwächen bei Fans und Kritikern richtig floppte. Der Lack war ab und seitdem war es ruhig um die Reihe. Bis jetzt. Denn im September will Activision die ersten beiden Spiele in Form von Remaster-Versionen wieder in zeitgemäßer Optik und Technik aufleben lassen und so an alte Erfolge anknüpfen.

„Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2“: Der offizielle Trailer

Die ersten beiden Teile werden nicht einzeln, sondern als Sammlung veröffentlicht und bieten alle Level der Originale und sogar auch der Soundtrack von damals mit Tracks von Powerman 5000, Rage Against The Machine, Papa Roach und vielen weiteren ist wieder mit dabei. Das ist umso erfreulicher, denn gerade der Soundtrack alter Spiele ist in der Regel ein schwieriges Lizenzthema und aus Kostengründen werden die Songs von damals aus Kostengründen entweder ersetzt oder komplett gestrichen.

