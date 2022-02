Slash legt offen, wer für seinen skurrilen Instagram-Account zuständig ist

Der Instagram-Account von Slash gilt allgemein bekannt als Schmelztiegel bizarrer Inhalte kombiniert mit persönlichen Impressionen aus dem Leben eines Rock-Stars. Von naturdokumentarischen Momentaufnahmen bis hin zu entfremdeten Disney-Cartoons mit Horror-Tendenz zieren das Konto insbesondere zahlreiche Brüste und Hintern. Kommentare dieser Art fassen es wohl treffend zusammen: „Immer, wenn ich mich in der Öffentlichkeit aufhalte und eine Nachricht erhalte, dass Slash gerade etwas gepostet hat, überlege ich zwei Mal, ob ich den Beitrag öffnen soll oder nicht.“

Slash lässt sich berieseln

Hin und wieder gibt es einen persönlichen Gruß von Slash an die Fanschaft, einen Promobeitrag für die Musik, oder, wie am 14. Februar 2022 hochgeladen, eine herzliche Botschaft zum Valentinstag an Partnerin Meegan Hodges. Wie auch immer: Slashs Sammlung von Instagram-Beiträgen ist ganz sicher nichts Gewöhnliches. Gegenüber iHeart Radio erklärte der Musiker kürzlich, welche Strategie dahintersteckt.

„Alles, was ich auf Instagram mache, kommt von mir. Außer bestimmte Dinge, die mit Promo oder Verkauf zu tun haben – die übernimmt mein Büro. Oft reposte ich einfach irgendeinen Scheiß von anderen Leuten, weil ich wenig Zeit habe. Ich könnte aber unzählige Stunden damit verbringen, das Internet nach Bildern zu durchforsten", erzählt der Guns N' Roses-Gitarrist. Dabei hat sich ein inzwischen charakteristischer Stil entwickelt. Er fügt hinzu, dass er einer ganzen Menge „interessanter Leute" folge, die ihn dazu inspirieren, aktiv am Social Media-Treiben teilzunehmen. Zu unserer Bereicherung.