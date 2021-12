Slash, Paul Stanley et al. gedenken Michael Nesmith

Michael Nesmith, seines Zeichens Sänger und Gitarrist von The Monkees (‘I’m A Believer’), ist am Freitag, den 10. Dezember verstorben. Der Musiker wurde 78 Jahre alt und segnete wegen Herzversagens in seinem Zuhause in Carmel Valley das Zeitliche. Zahlreiche Rocker gedenken ihm nun in den sozialen Medien (siehe unten), darunter wie Paul Stanley (Kiss), Slash (Guns N’ Roses), Rob Zombie, Kevin „Noodles“ Wasserman (The Offspring), Charlie Benante (Anthrax), Susanna Hoffs (The Bangles) und Tracii Guns (L.A. Guns).

Friedlich gegangen

Die Familie von Michael Nesmith gab diesbezüglich folgendes Statement ab: „Mit unendlicher Liebe verkünden wir, dass Michael Nesmith an diesem Morgen in seinem Domizil einen natürlichen Tod gestorben ist — friedlich und umgeben von seiner Familie. Wir bitten, dass ihr unsere Privatsphäre in dieser Zeit respektiert. Und wir danken euch für die Liebe und das Licht, das ihr ihm und uns gezeigt habt.“ The Monkees-Kollege Micky Dolenz, mit dem Nesmith noch im Herbst aufgetreten ist, schrieb: „Ich habe einen lieben Freund und Partner verloren. Ich bin so dankbar, dass wir die letzten paar Monate zusammen verbringen und dabei das tun konnten, was wir am meisten lieben: singen und lachen. Ich werde das alles so sehr vermissen.“

The Monkeys-Tourmanager Andrew Sandoval kommentierte: „Im Verlauf von mehr als 30 Jahren haben wir viele Reisen und Projekte zusammen verbracht, was in einer Abschiedstour von The Monkees gemündet ist, die wir nur ein paar Wochen zuvor abgeschlossen haben.“ Michael Nesmith schrieb unter anderem die Stücke ‘Circle Sky’, ‘Listen To The Band’ und ‘The Girl I Knew’ für The Monkees. Die Gruppe wurde 1965 von Fernsehproduzenten bei NBC für die gleichnamige TV-Serie gegründet. Nach zwei Staffeln machte die Formation noch einige Jahre weiter Musik.

WOW! Sometimes it’s hard to know why someone’s passing hits you a certain way but this is another one that hit me. I watch my world change as people that I thought to be timeless pass on, and that is sobering. Lives end and life goes on. RIP Mike Nesmith. https://t.co/AzeMLLe96F — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) December 10, 2021

When I was a kid I loved the Monkees TV show, & Mike Nesmith always seemed so cool. Sad to hear of his passing today. #RIP Here’s a song he wrote & sang for the show. https://t.co/dNudKl6aje — Gnudz thinks teens shouldnt have ARs. (@TheGnudz) December 10, 2021

This is sad news. When I was about 9 or 10 my friends and I formed a ‘band’ called The Monkee Juniors. We mimed to The Monkees records in people houses in our street for sweet money. I was the Mike Nesmith in the line-up. He was far more talented than given credit for. pic.twitter.com/w9HeAuVUM6 — Gary Numan (@numanofficial) December 10, 2021

Peace & love, Mike Nesmith 💔 pic.twitter.com/pskMVUFqkF — Susanna Hoffs (@SusannaHoffs) December 10, 2021

I’m sorry to hear about Mike Nesmith. The Monkees had some great songs, those were fun days. Love & Mercy to Mike’s family and friends, Brian pic.twitter.com/bqJHBpb7il — Brian Wilson (@BrianWilsonLive) December 10, 2021

