Slayer: Live-Videos von Paul Bostaph via Drumcam

Foto: Florian Stangl. All rights reserved.

Der aktuelle Slayer-Drummer Paul Bostaph lädt gerne Drumcam-Videos auf seinen YouTube-Channel hoch. Bei der aktuellen Slayer-Abschiedstournee lässt er sich dies natürlich auch nicht nehmen.

Seht hier die aktuellsten zwei Drumcam-Videos (‘Disciple’ und ‘You Against You’) von Slayer-Schlagzeuger Paul Bostaph:

https://www.youtube.com/watch?v=mOy3H1kRcQI Video can’t be loaded: Paul Bostaph SLAYER Paso Robles- Disciple (https://www.youtube.com/watch?v=mOy3H1kRcQI)

https://www.youtube.com/watch?v=S_pDG6_QNDQ Video can’t be loaded: Paul Bostaph SLAYER Paso Robles- You Against You (https://www.youtube.com/watch?v=S_pDG6_QNDQ)

Bostaph war bereits von 1992 bis 2001 bei Slayer und nahm in dieser Zeit vier Alben mit den US-Thrashern auf. Nach dem von Streitereien begleiteten Rauswurf Dave Lombardos (2013) trat er erneut der Band bei.

Freunde für immer

Kerry King ist restlos begeistert von Bostaph: „Paul ist eine Maschine. Er wäre nie aus der Band gewesen, hätte er nicht selbst zweimal von sich aus das Handtuch geworfen. Das war auch nie etwas Persönliches, wir sind immer Freunde geblieben.“

Die zweite Rückkehr von Bostaph und dessen Beteiligung an REPENTLESS (2015) sieht King zudem als eine Vervollständigung der Einheit Slayer: „Paul kann die Scheiße aus den Drums rausprügeln.

Mir war vorher nie wirklich bewusst, wie viele Leute es gibt, die Slayer nur wegen ihm gut finden. Erst als ich Stimmen von Leuten hörte, die ausgewiesene Paul Bostaph-Fans waren, wurde mir das bewusst. Und das ist großartig."

Mir war vorher nie wirklich bewusst, wie viele Leute es gibt, die Slayer nur wegen ihm gut finden. Erst als ich Stimmen von Leuten hörte, die ausgewiesene Paul Bostaph-Fans waren, wurde mir das bewusst. Und das ist großartig.“