Slayer: Paul Bostaph bietet Schlagzeugunterricht an

Schlagzeugtraining von Slayer-Drummer Paul Bostaph höchstpersönlich? Für den einen und die andere ging mit der Ankündigung seiner Unterrichtseinheiten für Interessierte aller Niveaus ein utopischer Traum in Erfüllung, wie die Rückmeldungen in der Kommentarspalte beweisen. Am späten Mittwochabend (28. Dezember 2022) teilte der 58-jährige Musiker auf Instagram ein kurzes Video, in dem er sein Angebot bekanntgab.

Einzigartige Chance

In einer begleitenden Nachricht schrieb er:

„Erlernt die Fähigkeiten, die ihr für euer Schlagzeugspiel benötigt! Dies ist ein spezielles Angebot für Schlagzeuger, die das Jahr 2023 mit einer Online-Stunde bei mir beginnen wollen, um ihren Doublebass, ihre Technik und/oder jeden anderen Aspekt ihres Schlagzeugspiels zu verbessern. Ich unterrichte Anfänger, Neulinge und Fortgeschrittene. Wenn du ein Gitarrist bist und mich bloß aushorchen willst, ist auch das okay. Ich freue mich darauf, mit euch über das Schlagzeugspiel zu sprechen und mein Wissen mit euch allen zu teilen!

Einige Dinge, die euch interessieren könnten:

– Dein Verständnis für Koordination, Rhythmus und Timing verbessern

– Verbessere deine Schlagzeugkenntnisse und experimentiere mit dem Set-up

– Rudiments spielen, um die Handkoordination zu verbessern

– Einen Rock- oder Metal-Groove spielen

– Komplexe Hand- und Fußpatterns spielen

– Breakdowns einiger meiner typischen Drum-Fills oder Metal-Grooves spielen

Besucht meine Webseite und bucht eure Unterrichtsstunde bei mir. Wählt das Neujahrsangebot und gebt folgenden Code ein: 2023KICKOFF“

Visionen mit Kerry King

Im August 2020 bestätigte Bostaph, dass er derzeit an einem brandneuen Projekt beteiligt ist, das von seinem Slayer-Band-Kollegen Kerry King geleitet wird. Nach eigenen Angaben verbrachte das Duo die vergangenen Jahre damit, an frischem Material zu arbeiten. Bloß sollten sich diese Vorhaben aufgrund der andauernden Coronapandemie nicht durchsetzen.

Während eines Interviews mit Riff Crew gab der Drummer erste Hinweise auf die musikalische Ausrichtung des Projekts. Wie erhofft und wie erwartet soll „das neue Zeug wie Slayer klingen, ohne dass es Slayer ist“. Wir sind weiterhin gespannt.

