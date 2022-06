Richard Shaw und Anabelle Iratni sind bei Cradle Of Filth ausgestiegen. Dani Filth meint sinngemäß dazu: Reisende soll man nicht aufhalten.

Bei Cradle Of Filth dreht sich das Personalkarussell. So müssen die britischen Black-Metaller fortan auf Gitarrist Richard Shaw und Keyboarderin Anabelle Iratni verzichten. Als Ersatz für die anstehende US-Tournee hat die Gruppe einen gewissen Donny Burbage für die sechs Saiten verpflichtet. Die Nachfolgerin von Iratni ist Zoe Marie Federoff. Überwältigende Band Shaw hat offenbar andere Verpflichtungen. Anabelle scheint nicht damit klarzukommen, in einer Band in der Größenordnung von Cradle Of Filth zu spielen. Zumindest hat Dani Filth eine Andeutung dahingehend gemacht. Das ist durchaus schade, denn Iratni hat viel fürs Songwriting des aktuellen Albums EXISTANCE IS FUTILE beigetragen. Und bei den…