Slipknot: Corey Taylor spricht über unbekanntes Mitglied

Foto: Redferns, Venla Shalin. All rights reserved.

Slipknot spielten am 16. Juni auf dem Copenhell in Dänemark, davor wurde Frontmann Corey Taylor im Interview mit Chaoszine auf den Line-up-Wechsel der Band angesprochen. Taylor berichtet: „Offensichtlich muss man sich mit so großen Veränderungen auf einige Widrigkeiten einstellen. Wir haben uns viel Zeit gelassen, um die Dinge auszuklügeln und jemand neues zu finden.“

Mystery-Mitglied

Empfehlung der Redaktion Slipknot: Wer ist das mysteriöse neue Live-Mitglied? Alternative Metal Wer ist der neue Live-Musiker bei Slipknot, der den geschassten Keyboarder Craig Jones ersetzt? Wir haben ein paar Kandidaten zusammengetragen... Die Band gab am 7. Juni bekannt, dass sie sich von Keyboarder Craig Jones getrennt habe. Das namenlose neue Mitglied war zum ersten Mal bei einem Festival-Auftritt am Nova Rock in Österreich zu sehen.

Taylor spricht in höchsten Tönen von dem Mystery-Mitglied: „Er ist gut, wirklich gut – ein totaler Musiker. Es hat kurz gebraucht, bis er sich zurechtgefunden hat, aber jetzt rockt er das Ding. Er ist wirklich sehr, sehr gut.“

SLIPKNOT (1999) Jubiläum

Im selben Interview verrät Taylor, dass die Band besondere Pläne für das 25. Jubiläum für ihr Debütalbum SLIPKNOT hat. Er sagt: „Slipknot fahren gerade ein wenig zurück. Für nächstes Jahr sprechen wir über ein paar Shows auf der ganzen Welt verteilt, weil es das 25. Jubiläum des ersten Albums ist.“

Nach dieser Offenbarung witzelt Taylor: „Zitiert mich nicht, aber der beste Weg, Gott zum Lachen zu bringen, ist, seine Pläne auszuposaunen.“ Weiter sagt er: „Aber das ist, was sich gerade abzeichnet, darüber sprechen wir gerade.“





Das Slipknot-Debüt wurde 1999 über Roadrunner veröffentlicht und seither von Fans immer wieder begeistert gefeiert. 2009 wurde zum zehnten Jubiläum eine Special Edition des Albums mit Raritäten, Demos und Remixes veröffentlicht .

Empfehlung der Redaktion Corey Taylor verspricht „bestes Rock-Album des Jahres“ Rock Man darf offenbar Großes erwarten vom zweiten Soloalbum von Corey Taylor. Dies verkündete der Slipknot-Sänger jüngst in einem Interview. Corey Taylor hat aktuell neben Slipknot-Tourneen und -Jubiläen auch ein weiteres Solowerk am Start. Die Platte heißt CMF2 und wird am 15. September 2023 veröffentlicht. Zum Release wurde auch schon eine nordamerikanische Tour angesagt, und Taylor bestätigte im Interview eine Europa-Tournee.

