Slipknot: Corey Taylor verletzt seinen linken Hodenverletzung nach Gesangstraining

Nur wenige Wochen nachdem Slipknot-Frontmann Corey Taylor sich einer Operation an beiden Knien unterziehen musste, hat er nun wohl eine weitere Verletzung erlitten.

Weiterlesen Corey Taylor (Slipknot) ließ sich an beiden Knie operieren Alternative Metal Gleich beide Knie! Slipknot-Sänger Corey Taylor legte sich am Freitag unters Messer und gab im Anschluss sogleich Entwarnung angesichts anstehender Gigs. Über Twitter schrieb der Sänger nämlich, dass ihm bei einer Gesangsprobe für die kommende Slipknot-Europatournee ein Hoden geplatzt sei. Er schrieb: „Ich arbeitete heute Morgen an meinen hohen Noten. Habe herumgealbert, wobei mein linke Hoden aufplatzte.“

Mit der Nachricht stiftete Corey Taylor bei einigen Fans Verwirrung und auch Sorge, da aus seinem Tweet nicht recht hervorging, ob es sich um eine ernsthafte Verletzung handelte oder das Ganze doch eher spaßig gemeint war. Taylors Verlobte Alicia konnte dahingehend jedoch Entwarnung geben, sodass einem erfolgreichen Tour-Start dann hoffentlich nichts im Wege stehen wird.

Slipknot werden am 9. August ihr langersehntes sechstes Album WE ARE NOT YOUR KIND veröffentlichen. Mit ‘All Out Life’ und ‘Unsainted’ erschienen dazu bereits erste Singles der Maskenband, deren Musikvideos unter der Regie von Shawn Crahan alias Clown gedreht wurden.