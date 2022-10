Allem Anschein nach haben sämtliche physischen Versionen des neuen Slipknot-Werks THE END, SO FAR einen Druckfehler. Der siebte Longplayer der Band um Sänger Corey Taylor ist vergangenen Freitag (30. September) in die Plattenläden dieser Welt gekommen. Nun hat ein Fan ein Foto von dem Fauxpas gemacht (siehe unten) und fragt in den Sozialen Medien, ob auch andere Anhänger von der Panne berichten können.

Nachlässigkeit

So steht auf CD-, Vinyl-, Kassetten- und sonstigen Editionen der Slipknot-Scheibe ein falscher Albumtitel. Statt THE END, SO FAR prangt auf dem Cover THE END FOR NOW… Kaschiert wurde dies mit einem Aufkleber, der über dem Druckfehler platziert wurde. Das Ganze scheint kein Einzelfall zu sein, denn andere Fans bestätigten in den Kommentaren, dass ihr Albumexemplar ebenfalls den gleichen Druckfehler hat. Ein findiger User fragte, warum der Slipknot-Fan den Aufkleber überhaupt vom falschen Albumtitel heruntergenommen hat.

Das wäre eine durchaus berechtigte Frage gewesen, wenn der Sticker direkt auf der CD oder dem Vinyl-Karton geklebt hätte. Doch der Sticker war auf der dünnen Plastikverpackung drumherum angebracht, die man im Normalfall abmacht, wenn man die Platte begutachten und anhören will. So wurde der Druckfehler notgedrungen entblößt. In so schnelllebigen Zeiten wie diesen konnte natürlich bereits ein Band-Mitglied zu dem Malheur befragt werden. So sagte Frontmann Corey Taylor im Gespräch mit „Reddit“, dass THE END, SO FAR immer der auserkorene Albumtitel von der Gruppe war. Irgendwer habe wohl „Mist gebaut“ und vergessen, mit der Band noch einmal gegenzuchecken.

—

