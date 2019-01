Zum zehnten Jubiläum ihres vierten Studioalbums ALL HOPE IS GONE haben Slipknot eine Sonderfassung herausgebracht. Doch die ist leider ein Reinfall.

ALL HOPE IS GONE ist nicht nur das vierte Studioalbum von Slipknot, auch ist es das letzte Album der Band in Originalbesetzung. Bassist Paul Gray verstarb am 24. Mai 2010 und Drummer Joey Jordison musste die Band am 12. Dezember 2013 verlassen. So gesehen ist ALL HOPE IS GONE ein durchaus geschichtsträchtiges Album für Slipknot. Und scheinbar auch Grund genug, um zum zehnten Jubiläum eine Sonderfassung auf den Markt zu bringen. Für Fans (und alle anderen eigentlich auch) ist diese Jubiläumsausgabe jedoch eher enttäuschend. Verpackung Fangen wir bei den Äußerlichkeiten an: Die CD-Version von ALL HOPE IS GONE (10TH ANNIVERSARY…