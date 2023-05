Slipknot könnten weniger auf Tour gehen

Slipknot mischen schon eine ganze Weile im Musikgeschäft mit und sind demnach nicht mehr die jüngsten Musiker. So verwundert es auch nicht, dass Frontmann Corey Taylor schon einmal in einem Interview über die Strapazen von Live-Tourneen gesprochen hat. So würden die Anforderungen an den Körper mit zunehmendem Alter immer größer.

Herunterschalten

Nun hat sich Slipknot-Perkussionist Shawn „Clown“ Crahan im Gespräch mit „Kerrang!“ dazu geäußert. Demnach kann er sich vorstellen, dass die Band in Zukunft in einem langsameren Tempo live unterwegs ist. „Der einzige Gott, den wir jemals gekannt haben, ist unterwegs zu sein, unsere Musik zu spielen und zu touren. Diese Erlösung wollte ich immer in meinem Tag. Ich bin in einer Alkoholiker-Familie aufgewachsen — Musik war das Geschenk, das mir geholfen hat, da raus zu kommen. Aber ich kann dir versprechen, dass wir nicht auf Tournee gehen, wie wir es getan haben. Denn wenn wir weiter aufs Gas drücken, wie wir es gemacht haben, glaube ich nicht, dass wir dabei hinterher kommen können.“

Auf die Nachfrage, was das konkret für Slipknot bedeuten könne, sagte Clown: „Ich kann mir kleinere Spielstätten mit mehr Terminen vorstellen. Wäre es nicht großartig, wenn wir sieben Tage hintereinander in New York City oder London oder wo auch immer hätten? In einer vernünftig großen Halle? Und wir würden jedes Album in Gänze spielen? Mit Intros, Outfits, Produktion und allem aus dieser jeweiligen Ära? Das könnte cool sein. Es gibt Songs, die wir nie live gespielt haben. Es gibt Orte, an denen wir nie waren. Das ist inakzeptabel.“

