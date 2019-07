Slipknot wollen mal wieder ein Geheimnis möglichst gut und lange bewahren und nicht verraten, wer das neunte Bandmitglied ist.

Seit kurzem begeistern Slipknot wieder mit neuer Musik: Nach ‘All Out Life’ haben die Masken-Metaller jüngst ‘Unsainted’ vom kommenden Album WE ARE NOT YOUR KIND rausgehauen, das am 9. August erscheinen soll. Im zugehörigen Video und auf dem aktuellen offiziellen Bandfoto (ganz rechts) ist neben den acht bekannten Band-Mitgliedern auch ein neunter, unbekannter Musiker zu sehen. Es handelt sich um einen Perkussionisten. Die Maggots dieser Welt fragen sich natürlich nun, wer dieser mysteriöse Trommler ist? Slipknot selbst sehen von allen möglichen Antwortgebern am allerwenigsten Sinn, dieses Geheimnis zu lüften. Shawn "Clown" Crahan sprach kürzlich mit dem Musikmagazin "Kerrang!" und sagte in seinem…