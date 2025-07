Sodom hören auf! Aber nicht ganz: Vor dem letzten Gig der Ruhrpott-Thrasher betont Tom Angelripper, dass dies nicht das Ende der Band ist – jedoch: „Ich habe keine Pläne, wann es weitergeht.“

METAL HAMMER sprach mit Tom Angelripper unmittelbar vor dem (vorerst?) letzten Sodom-Auftritt auf dem Rockharz Open Air 2025: über die Gründe für die Live-Pause auf unbestimmte Zeit, über die besten und schlimmsten Sodom-Konzerte, eine jahrzehntelange Bühnenkarriere und Rituale vor und nach Sodom-Auftritten („Bierchen und Jack Daniel’s trinken“).

Interview: Katrin Riedl

Schnitt: Dominik Winter

Sodom: von hundert auf null

Tom Angelripper erklärt im METAL HAMMER-Interview in der Juliausgabe 2025, ab dem Sommer mit Sodom generell kürzertreten zu wollen. „Für mich kommt erst einmal eine Pause. Es wird keine Tournee zum Album geben, und die Songs werden nicht live präsentiert – zum Leidwesen von Plattenfirma und Booking-Agentur. Ich habe für mich entschieden, dass ich mehr Zeit für meine Familie, Freunde, Hobbys und mich selbst brauche“, hält der Sänger fest, und stellt Vergleiche mit Slayer-Frontmann Tom Araya und dessen Nackenproblemen an. „Die habe ich auch, obwohl mein Arzt sagt, ich sei kerngesund und voller Energie. Trotzdem muss ich jetzt auch mal etwas anderes machen. Ich habe das schon letztes Jahr mit den Jungs besprochen.“ Diese frönen bereits Alternativen: So arbeitet Segatz bei Idiots Records in Dortmund, Blackfire betreibt eine Musikschule, und Merkel treibt sein Unwesen in diversen anderen Bands.

Dennoch wiegt der Live-Rücktritt schwer, da sich Sodom wie eingangs erwähnt zuletzt bestechend präsentierten – womöglich bereits in dem Wissen darum, dass ihre Zeit abläuft? Zumindest hört Angelripper nicht ganz auf, sondern will sich ins „Home Office“ zurückziehen und (zusammen mit Andy Brings) Sodoms Back-Katalog weiter aufarbeiten. „Wir sind dabei, GET WHAT YOU DESERVE neu zusammenzustellen, und wir reden über ein Re-release von OBSESSED BY CRUELTY. Arbeit habe ich genug. Ich kann nur nicht immer weg sein. Die ein oder zwei Stunden auf der Bühne sind mein Leben. Doch ich will keine Zeit mehr an Flughäfen und in Hotels verschwenden“, betont er, schließt eine Live-Rückkehr aber nicht aus.

„Der Zeitpunkt für eine Pause ist immer ungünstig, doch ich brauche nun Zeit für andere Dinge und will nicht, dass mich zum Beispiel irgendeine Krankheit daran hindert, Musik zu machen. Lieber erst mal abwarten, wie sich alles entwickelt. Irgendwann geht es vielleicht weiter, auch wenn ich aktuell keine Pläne habe und nichts versprechen kann. Ich lasse alles erst mal komplett auslaufen und habe ein bisschen mehr Zeit, einfach mal nichts zu machen und auf der Terrasse einen Kaffee zu trinken.“

