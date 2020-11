Vor vier Jahren standen AC/DC noch mit Axl Rose auf der Bühne. Diese Besetzung war jedoch nicht mehr als eine Zwischenlösung.

AC/DC haben sich bekanntlich wieder in ihrer klassischen Besetzung - so weit das eben in diesen Tagen möglich ist - zusammengefunden. Mit Brian Johnson am Mikrofon und Phil Rudd am Schlagzeug. Doch bei der letzten Tournee der Hard-Rocker aus Down Under musste Johnson leider aussetzen, um keinen kompletten Gehörverlust zu erleiden. Statt seiner sang plötzlich Axl Rose von Guns N’ Roses. Reine Überbrückungsmaßnahme Und da die Konzerte mit Axl Rose insgesamt gut funktioniert haben, stand zwischendurch durchaus die Frage im Raum, ob AC/DC nicht weitermachen mit dem Chef der "Gunners". Doch wie Angus Young nun in einem Interview mit Total…