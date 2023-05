Solowerk von Mick Mars im Anmarsch?

Ash Avildsen, Gründer des Rock-Labels Sumerian Records, hat ein paar neue Fotos von Mick Mars veröffentlicht, die offenbar im Haus des Mötley Crüe-Gitarristen in Nashville, Tennessee, aufgenommen wurden. Avildsen postete die Bilder am Dienstag (9. Mai), betitelte sie mit: „Gelandet auf dem Mars. Es ist so real, wie es nur geht.“

Es ist derzeit nicht klar, ob Avildsen mit Mars über eine mögliche Veröffentlichung zu seinem Soloprojekt geredet hat. Im April 2022 berichtete Paul Taylor (unter anderem Keyboarder auf zwei Alice Cooper-Platten) während eines Podcast-Auftritts, dass er die letzten paar Jahre damit verbracht hätte, mit Mars an einem Soloalbum zu arbeiten.

Möglicher Drummer für Solowerk gefunden?

Neben Mars könnte auch Ex-Guns n’ Roses-Drummer Steve Adler auf dem Album als internationale Prominenz dabei sein. „Mick möchte eigentlich nicht, dass ich zu viel darüber erzähle“, erklärt Taylor. „Aber er sagte, es sei okay, wenn ich sage, dass es ein heavy Album ist. Ich bin wirklich glücklich, dass ich mit ihm zusammensitzen und arbeiten konnte, um diese Ideen in Songs zu verwandeln. Es wird einige Leute umhauen.“

Mars arbeitet seit mindestens sieben Jahren – mit Unterbrechungen – an seinem Soloalbum. Einige der frühen Sessions für die LP wurden von dem kürzlich in den Ruhestand getretenen Produzenten Michael Wagener (unter anderem Accept und Skid Row) im Blackbird Studio in Nashville geleitet, wo Mars seit etwa einem Jahrzehnt lebt. Im August 2021 bestätigte außerdem Korn-Schlagzeuger Ray Luzier, dass er als Gast auf Mars’ Soloalbum zu hören sein wird.

Weitere L.A.-Prominenz auf Platte von Mick Mars

Vor drei Jahren erzählte Jacob Bunton (unter anderem L.A. Guns), dass er der Lead-Sänger auf dem Soloalbum von Mars ist. „Ich kann euch sagen, dass ich involviert bin. Wir haben es in Nashville aufgenommen und sind fast fertig – die Songs sind wirklich cool. Mick ist so ein einfallsreicher Musiker, und seine Riffs sind der Wahnsinn!“

Im September 2019 sagte Mick über die musikalische Ausrichtung seines Solomaterials: „Es ist nicht wie die heutige Musik, die für mich ziemlich viel Pop-Metal und mehr growlende Typen beinhaltet. Dennoch will ich nicht im Jahr 1985 leben. Es ist schwer, sich selbst neu zu erfinden, aber das ist es, was ich jetzt tue.“

