Iron Maiden-Frontmann Bruce Dickinson weilt derzeit in Los Angeles und werkelt dort mit Roy Ramirez an seiner nächsten Soloplatte.

Iron Maiden haben im September 2021 mit SENJUTSU ihr 17. Studioopus veröffentlicht. Seitdem werkelt Frontmann Bruce Dickinson offenbar verstärkt an einem neuen Soloalbum. Zum einen sprach er im März in einem Interview mit "Consequence" über den Fortschritt des Projekts. Zum anderen postete sein Kollaborateur Roy "Z" Ramirez jüngst Fotos in den Sozialen Medien aus seinem Studio (siehe unten). Es geht voran Auf den Bildern stehen Ramirez und Bruce Arm in Arm nebeneinander, dazu schreibt Ramirez: "Freunde fürs Leben." Außerdem vermeldet der Produzent: "Ich kann es nicht erwarten, dass ihr alle die Früchte unser gemeinsamen Anstrengungen hört." Im Gespräch mit "Consequence"…