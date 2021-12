Steel Panther: Fans sollen bei Wahl des Bassisten helfen

Die Glam-Metaller Steel Panther haben noch immer keinen festen, neuen Bassisten. Nachdem die Gruppe bereits mit aussichtsreichen Kandidaten wie Rikki Dazzle oder Rikki Thrash Konzerte gespielt hat, wollen die Musiker bei der Auswahl des frischen Band-Mitglieds nun ihre Fans miteinbeziehen.

Gelebte Demokratie

Rikki Dazzle und Rikki Thrash haben es mit ihren Auftritten schon ins Finale geschafft, acht weitere Finalisten sollen nun die Steel Panther-Anhänger ermitteln. So haben sich Michael Starr, Satchel und Stix Zadinia durch mehr als 1669 Bewerbungsvideos geglotzt — 32 davon dürfen sich jetzt weiterhin Hoffnungen darauf machen, zum Nachfolger von Lexxi Foxx zu avancieren. Ab sofort finden sich an dieser Stelle täglich zwei Bassisten, von denen dann jeweils nur einer eine Runde vorrückt — bestimmt per Online-Voting. Das gleiche Spiel gibt es dann noch einmal bei den letzten 16, acht bleiben also übrig — und danach stehen die insgesamt 10 Finalteilnehmer für den Bass-Posten fest.

„Zwei Finalisten sind schon drin, acht weitere werden noch ausgewählt“, erklären Steel Panther das Prozedere in den Sozialen Medien. „Und hier kommt ihr ins Spiel! Willkommen zum ‚The Road To The Road‘-Wettbewerb! Aus über 1669 Einsendungen haben wir das Feld auf die Top 32 Kandidaten eingeengt, und wollen, dass ihr uns helft, die Top 10 zu bestimmen. Jeden Tag von jetzt an bis zum 24. Dezember zeigen wir euch zwei Bassisten, so arbeiten wir uns durch das unten stehende Tableau. Alles, was ihr tun müsst, ist, die Videos anzuschauen und für eure Favoriten zu stimmen. Lasst die Spiele beginnen!“

