Summer Breeze 2018: Ein Rückblick von den Veranstaltern

In den frühen Stunden des Sonntagmorgens verhallte das letzte Gitarrenriff auf dem Flugfeld des Aeroclubs. Das diesjährige SUMMER BREEZE Open Air ging in bester Stimmung zu Ende. Von den zunächst angekündigten Gewittern keine Spur. Lediglich ein kurzer Regenschauer am späten Freitagnachmittag sorgte für etwas Abkühlung an dem ansonsten sonnigen Festivalwochenende. Rund 40.000 Metal-Fans feierten ausgelassen ihre Helden der über 130 Bands auf den 4 Summer Breeze Bühnen.

Euphorische Blasmusik

Traditionell eröffnet von der Blasmusik Illenschwang, fiel am Mittwochmittag in euphorischer Stimmung der Startschuss zum 21. SUMMER BREEZE Open Air. Erstmals traten die Blechbläser auf der neuen, deutlich größeren und optimierten Camel Stage auf, welche sich in diesem Jahr von einem Spielort für aufstrebende Bands zu einer dritten großen Bühne gemausert hatte.

Gleich fünf Bands feierten auf dem Summer Breeze heuer den Release ihres neuen Albums vor Tausenden Fans. Die Mittelalter Rocker von Saltatio Mortis, Metal-Queen Doro, Parasite Inc., Annisokay und die fränkischen Spielmänner und -frauen von Feuerschwanz präsentierten ihre neuen Songs damit in Dinkelsbühl erstmalig live vor einem Publikum – ein deutlicher Beweis dafür, welche Szene-Relevanz das zweitgrößte deutsche Metal-Open Air besitzt.

Für die Bands scheint das Timing aufzugehen: Alle Veröffentlichungen waren in den Trendcharts von Samstag in den Top 20 vertreten, für manche ist sogar eine Top 5 Position möglich.

Weltpremiere

Außerdem feierten die Veranstalter in Kooperation mit einem lokalen Hersteller eine kleine Weltpremiere auf ihrem Festival: Das original Summer Breeze Trinkhorn wurde von den Besuchern gut angenommen und am Samstagnachmittag wurde gemeinsam mit Feuerschwanz der „Megaskol“ Flashmob zelebriert – ein großes, kollektives Anstoßen auf ein lautes und erfolgreiches Wochenende.